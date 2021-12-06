По словам агента, возвращение в чемпионат России - приоритетный вариант для Петреску. При этом пока у тренера нет предложений от российских клубов, и он продолжает работать с "Клужем", сообщил Пырнэу.
"На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Дан Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию. Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна - приоритет. На данный момент он работает в "Клуже", в команде, которая три года кряду выигрывает чемпионат Румынии", - сказал агент.
Источник: РБ Спорт
Агент Петреску: приоритет Дана - возвращение в Россию
Николай Пырнэу, агент бывшего наставника "Динамо" и "Кубани" Дана Петреску, рассказал о желании румынского тренера вернуться в Россию.
Фото: РИА Новости