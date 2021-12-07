— Да, были разговоры с одним английским клубом, но Себастьян хочет остаться в "Динамо" до конца этого сезона. Думаю, что так будет лучшего для него и клуба. Зимой он 100% никуда не перейдет, — рассказал агент в интервью Metaratings.
22-летний Шиманьски выступает за "Динамо" с 2019 года, перейдя из польской "Легии". В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт польского игрока истекает в 2026 году, Transfermarkt оценивает футболиста в восемь миллионов евро.
Орещук: сейчас "Динамо" вряд ли отпустит Шиманьского, но клуб может рассмотреть предложения летом
Агент Шиманьского: Себастьян хочет остаться в "Динамо" до конца сезона, он никуда не уйдет зимой
Мариуш Пекарски, агент хавбека московского "Динамо" Себастьяна Шиманьски, подтвердил, что проводил переговоры с одним из английских клубов.
Фото: ФК "Динамо"