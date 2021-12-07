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Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в выплатах от "Спартака"

Верховный суд Башкирии отказал Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от "Спартака".
Фото: ТАСС
Как сообщила представитель "Спартака" Елена Чачуа, Газизову окончательно отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

"В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме", - сказала Чачуа.

Также она отметила, что Газизов все же может обжаловать решение суда.

"Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция", - сказала представитель "Спартака".

Напомним, что минувшим летом Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. В октябре Верховный суд Башкирии отменил это решение. Таким образом были удовлетворены ходатайства "Спартака".

Газизов работал в должности гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает аналогичный пост в "Уфе".

Источник: ТАСС


Теги: Газизов Спартак
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