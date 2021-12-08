По данным источника, Азмун не пришел за заседание. Не находились в зале суда и представители футболиста.
Ранее девушка из Казани подала иск на Азмуна с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Сообщалось, что девушка познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда иранский форвард играл за "Рубин".
В мае текущего года у заявительницы родилась дочь, отцом которой, предположительно, является Азмун. При этом футболист якобы отказался добровольно признавать отцовство и полностью выплачивать алименты.
Источник: Спорт-Экспресс
Азмун и его представители не пришли на первое заседание суда по делу о признании отцовства
В Приморском суде Петербурга состоялось первое заседание по делу форварда "Зенита" Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов.
Фото: "Зенит"