"Что думаю о его назначении? Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю", - сказал Джикия.
Отметим, что накануне "РБ Лейпциг" сообщил о заключении контракта с Тедеско. Соглашение клуба с немецким специалистом, ранее тренировавшим "Спартак", рассчитано до конца следующего сезона. Предыдущим наставником "быков" был Джесси Марш, отправленный в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" под руководством Тедеско занял второе место в РПЛ. По завершении сезона немец ушел из клуба в связи с окончанием срока действия контракта.
Источник: Спорт-Экспресс
Джикия отреагировал на назначение Тедеско главным тренером "РБ Лейпциг"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера "РБ Лейпциг".
Фото: "Чемпионат"