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Аджоев: судья не назначил чистый пенальти в ворота ЦСКА. Зачем нужен VAR, за который клубы платят серьезные деньги?

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказал недовольство работой судей в проигранном матче против ЦСКА (0:2) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
"В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не даёт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. Человек после матча на костылях. На игре работает VAR, на котором сидит судья Турбин. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский "Арсенал", платят серьёзные деньги?", - цитирует Аджоева "Матч ТВ".

Напомним, команда Миодрага Божовича уступила "армейцам", пропустив по голу в каждом из таймов. В первом случае Заболотный забил пяткой с передачи Ахметова. Во втором тот же Заболотный реализовал одиннадцатиметровый.

Туляки в итоге прервали серию из двух побед и упустили шанс догнать казанский "Рубин", идущий 10-м.

ЦСКА после этой победы вырвался на 3-ю строчку, обойдя "Краснодар" и "Сочи", которым еще предстоит сыграть в 18-м туре.


Теги: Аджоев Арсенал Тула ЦСКА
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