Сычев: европейские клубы приглашали игроков моего поколения, чтобы усилиться. Сейчас уровень снизился

Бывший российский нападающий Дмитрий Сычев рассказал, почему его поколение игроков чаще играло в европейских командах.

Фото: ФК "Локомотив"