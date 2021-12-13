— Тогда уровень наших футболистов был объективно выше, и европейские клубы приглашали их, чтобы усилиться. Сейчас, к сожалению, уровень снизился, и ярких игроков, личностей стало меньше. Это беда всего нашего футбола, — цитирует Сычёва Sport24.
Дмитрий Сычёв в годы игровой карьеры выступал за французский "Марсель". Также в карьере Сычёва были московские "Спартак" и "Локомотив", минское "Динамо" и "Окжетпес".
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Сычев: европейские клубы приглашали игроков моего поколения, чтобы усилиться. Сейчас уровень снизился
Бывший российский нападающий Дмитрий Сычев рассказал, почему его поколение игроков чаще играло в европейских командах.
Фото: ФК "Локомотив"