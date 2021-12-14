Как сообщает источник, стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам футболист готов к переходу в российский клуб и уже общался с игроками "Зенита" Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом.
Отмечается, что сумма трансфера будет в районе 20 млн евро с учетом всех бонусов.
Нападающий Юри Альберто выступает за "Интернасьонал" с лета 2020 года. В минувшем сезоне бразильской Серии А Альберто провел 33 матча, в которых забил 12 голов и стал автором 3 результативных передач. Также он сыграл в 7 матчах в Кубке Либертадорес, отметившись 3 забитыми мячами. Контракт 20-летнего форварда рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Альберто в 6 млн евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: форвард бразильского "Интернасьонала" Альберто готов перейти в "Зенит"
Петербургский "Зенит" ведет активные переговоры по трансферу нападающего Юри Альберто из "Интернасьонала".
Фото: Getty images