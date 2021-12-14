Корнетка отметил, что руководство "Локомотива" будет стремиться вывести молодых игроков команды на топ-уровень. По его словам, цель "железнодорожников" - обойти "Зенит" по уровню игры.
"Я заметил, что здесь возрастные игроки предпочитаются молодым, а финансовая ситуация отличается от той, которая была в "Ред Булле", однако идея - одинаковая: как можно скорее через игру подвести молодых футболистов к топ-уровню. "Зенит" находится на первом месте, но мы не хотим быть как они, мы хотим быть выше и лучше", - сказал Корнетка.
Отметим, что на данный момент "Локомотив", набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" опережает москвичей на 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива": мы хотим быть выше и лучше, чем "Зенит"
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ларс Корнетка высказался о целях московского клуба.
Фото: РПЛ