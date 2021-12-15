Дюков: в начале следующего года решение по лимиту на легионеров будет принято

Глава РФС Александр Дюков высказался о грядущих изменениях в формате лимита на легионеров в чемпионате России.

Фото: РИА Новости





"Действующее регулирование "8+17" имеет больше преимуществ, чем недостатков, по сравнению с "6+5". При этом остаются проблемы с нерыночными зарплатами, утратой российскими футболистами мотивации к развитию и завышенными расходами клубов. Нужны новые решения для минимизирования проблем. В начале следующего года решение по лимиту будет принято", - сказал Дюков.



Источник:



Дюков: российские клубы стали успешнее выступать в еврокубках Дюков заявил, что нужно внести изменения в лимит, чтобы минимизировать проблемы клубов РПЛ. Решение по этому вопросу примут в начале 2022 года, добавил руководитель РФС."Действующее регулирование "8+17" имеет больше преимуществ, чем недостатков, по сравнению с "6+5". При этом остаются проблемы с нерыночными зарплатами, утратой российскими футболистами мотивации к развитию и завышенными расходами клубов. Нужны новые решения для минимизирования проблем. В начале следующего года решение по лимиту будет принято", - сказал Дюков.Источник: Sport24