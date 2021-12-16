"Рубин" следит за ситуацией с контрактом Оздоева в "Зените". Контракт игрока с петербургским клубом истекает следующим летом. "Зенит" пока не предлагает Оздоеву новое соглашение. "Рубин" готов подписать контракт с полузащитником, если тот станет свободным агентом.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Оздоев принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями.
"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Зенит" является лидером чемпионата (38 очков).
Источник: Metaratings
Источник: "Рубин" намерен подписать Оздоева
Фото: "Зенит"