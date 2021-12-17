Денис Глушаков защищал цвета "Спартака" с 2013 по 2019 год.
"Да, я хотел бы вернуться в "Спартак". Играть, а почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться.
Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тема Ребров. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный", - сказал Глушаков.
В составе "Спартака" Денис Глушаков провел 173 матча, на его счету 23 забитых мяча и 10 результативных передач. С 2020 года 34-летний футболист выступает за "Химки". В текущем сезоне Глушаков сыграл за подмосковный клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов. Контракт Дениса с "Химками" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sports.ru
Глушаков: хотел бы вернуться в "Спартак" играть, я еще не старый, молодой, перспективный
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в "Спартак".
Фото: РПЛ