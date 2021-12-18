- Принесла бы мне ничья со "Спартаком" в Москве имиджевые бонусы от руководства в Чечне? А чем "Спартак" отличается от, например, "Арсенала"? Другой уровень внимания? Но от этого не изменится мое положение в таблице. За матчи с ним и остальными дают одинаковые очки, - приводит слова Талалаева Matchtv.ru.
В выездном матче 17 тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака" "Ахмат" под руководством Андрея Талалаева потерпел поражение со счетом 1:2. Грозненцы играли в большинстве с 32 минуты матча после удаления Александра Соболева, но в концовке игры при счете 1:1 пропустили контратаку с победным для красно-белых голом Квинси Промеса.
Талалаев: чем "Спартак" отличается от, например, "Арсенала"? За них дают одинаковые очки
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказал мнение об имиджевой ценности выездной ничьей с московским "Спартаком".
Фото: РПЛ