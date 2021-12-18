"Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст. Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы. На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Виктор Гончаренко сейчас является главным тренером "Краснодара". "Быков" белорусский специалист возглавил в апреле 2021 года. В текущем сезоне краснодарский клуб под его руководством после 18 туров занимает 5-е место в РПЛ, имея в активе 29 очков. Тренерскую карьеру 44-летний специалист начал в борисовском БАТЭ, с которым 6 раз подряд становился чемпионом Белоруссии. В России Гончаренко возглавлял "Кубань", "Урал", "Уфу" и ЦСКА.
Талалаев: чем "Спартак" отличается от, например, "Арсенала"? За них дают одинаковые очки
Талалаев: очень не люблю играть против Гончаренко
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев назвал имя наставника, против которого он не любит играть.
Фото: РПЛ