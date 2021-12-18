"Кто главный кандидат на выход? Йоррит Хендрикс, который не делает разницы. Так просто не может быть, что игрок у тебя в обойме, почти на европейском контакте, сидит на скамейке запасных", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе текущего года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2,5 млн евро. Всего за "Спартак" Хендрикс сыграл в 22 матчах.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка. Вчера "красно-белые" представили нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Паоло Ваноли.
Генич: Хендрикс - главный кандидат на выход в "Спартаке"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич считает, что полузащитник Йоррит Хендрикс может в ближайшее время покинуть "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"