- Из-за введения Fan ID болельщики не уйдут со стадионов, но привыкать к новым правилам им будет непросто. Сначала, наверное, будет падение посещаемости, но потом всё наладится, потому что уйдут хулиганы, а останутся нормальные люди. Считаю, что введение паспорта болельщика - это неплохо. Пошла бы я делать себе Fan ID? Вы знаете, я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, я люблю футбол, хочу смотреть его на стадионе. Почему не сделать? - передает слова Смородской "РБ Спорт".
17 декабря Государственной Думой РФ был принят закон о введении электронных паспортов болельщика - Fan ID, который начнет действовать с июня 2022 года. Любитель футбола, который заблаговременно не оформил или утратил Fan ID либо получил блокировку на оформление или уже существующий электронный паспорт, не сможет попасть на стадион для просмотра матчей Российской премьер-лиги. Ожидается, что Fan ID не будет выдаваться лицам, совершившим различные правонарушения, в том числе и в прошлом, и будет аннулироваться для нарушителей общественного порядка на стадионах.
Смородская: я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, люблю футбол
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась на тему введения в России системы Fan ID.
Фото: Sportbox