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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
Перенесён
Лестер Сити
Ньюкасл
17:00
Манчестер СитиНе начат
П1 20X 8.6П2 1.14
Вулверхэмптон
17:00
ЧелсиНе начат
П1 5.2X 3.55П2 1.76
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 5.6X 4.4П2 1.57

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
16:00
МальоркаНе начат
П1 2.46X 3.1П2 3.2
Атлетик
18:15
БетисНе начат
П1 2.24X 3.4П2 3.35
Хетафе
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.45X 2.85П2 3.55
Реал Мадрид
23:00
КадисНе начат
П1 1.18X 7.8П2 15

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
0 - 0
Сассуоло1 тайм
П1 1.8X 3.5П2 4.33
Специя
17:00
ЭмполиНе начат
П1 2.9X 3.55П2 2.43
Торино
20:00
ВеронаНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.25
Сампдория
20:00
ВенецияНе начат
П1 1.78X 3.8П2 4.7
Милан
22:45
НаполиНе начат
П1 2.3X 3.45П2 3.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
17:30
БайерНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.65
Кёльн
19:30
ШтутгартНе начат
П1 1.93X 3.8П2 3.85

Смородская: я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, люблю футбол

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась на тему введения в России системы Fan ID.
Фото: Sportbox
- Из-за введения Fan ID болельщики не уйдут со стадионов, но привыкать к новым правилам им будет непросто. Сначала, наверное, будет падение посещаемости, но потом всё наладится, потому что уйдут хулиганы, а останутся нормальные люди. Считаю, что введение паспорта болельщика - это неплохо. Пошла бы я делать себе Fan ID? Вы знаете, я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, я люблю футбол, хочу смотреть его на стадионе. Почему не сделать? - передает слова Смородской "РБ Спорт".

17 декабря Государственной Думой РФ был принят закон о введении электронных паспортов болельщика - Fan ID, который начнет действовать с июня 2022 года. Любитель футбола, который заблаговременно не оформил или утратил Fan ID либо получил блокировку на оформление или уже существующий электронный паспорт, не сможет попасть на стадион для просмотра матчей Российской премьер-лиги. Ожидается, что Fan ID не будет выдаваться лицам, совершившим различные правонарушения, в том числе и в прошлом, и будет аннулироваться для нарушителей общественного порядка на стадионах.


Теги: РПЛ Fan ID Смородская
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