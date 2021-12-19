- Близка ли развязка трансфера Адамова в "Локомотив"? Да, всё очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться - по сумме выкупа трансфера. И "Урал", и "Локомотив" уже приняли решение о трансфере. Всё скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в "Локомотив" почти завершен. Арсен очень хочет играть за "Локомотив". Я очень горжусь за него, в детстве я ему много помогал. Он, если так можно сказать, глотал всю информацию. Он - большой молодец, - передает слова Алханова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе московского "Локомотива" к 22-летнему правому защитнику екатеринбургского "Урала" Арсену Адамову. Сообщалось, что "железнодорожники" предлагают за футболиста трансферную компенсацию в размере 2 миллионов евро, при этом в его контракте прописаны отступные в сумме 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Адамов сыграл за "шмелей" в 17 матчах и записал на свой счет 1 гол. В октябре 2021 года игрок впервые в карьере получил вызов в национальную сборную России, но не выходил на поле в отборочных матчах к ЧМ-2022.
В турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части (18 туров) "Локомотив" занимает шестое место, набрав 28 очков, "Урал" - 11-й с 19 очками.
"Арсен дал добро, осталось договориться о сумме выкупа". Дедушка Адамова подтвердил скорый переход внука в "Локомотив"
Дедушка правого защитника "Урала" Арсена Адамова Хайдар Алханов рассказал о скором трансфере игрока в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Урал"