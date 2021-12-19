Шварц рассказал о проблеме в работе резервных судей в РПЛ

В частности, Шварц поделился мнением о применении системы VAR в матчах. Также он призвал резервных судей более активно общаться с тренерами во время игр.
"Как я отношусь к VAR? Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент. <...> И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается", - отметил Шварц.
Напомним, что "Динамо" ушло на зимний перерыв в РПЛ, располагаясь на втором месте в турнирной таблице чемпионата. В запасе "бело-голубых" 36 набранных очков. От идущего первым "Зенита" команда Шварца отстает на два балла.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Динамо"