Как сообщает источник, в контракте содержится опция продления на один год. Она будет активирована, если обе стороны изъявят желание продолжить сотрудничество.
Напомним, что накануне "Химки" сообщили о переходе Мамаева из "Ростова".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России 33-летний Мамаев провел за "Ростов" шесть матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Стали известны детали контракта Мамаева с "Химками"
Контракт полузащитника Павла Мамаева с "Химками" рассчитан до конца текущего сезона, предусмотрена опция продления договора.
Фото: "Ростов"