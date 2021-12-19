Согласно информации источника, игроки "Ростова" четыре месяца не получают зарплату. Подобная ситуация наблюдается в клубе с 2019 года. Отмечается, что задержки по выплате заработной платы могут составлять несколько месяцев, но впоследствии долги закрывают.
Напомним, что "Ростов" располагается на 14-м месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. В активе "желто-синих" 18 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
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СМИ: игроки "Ростова" четыре месяца не получают зарплату
Руководство "Ростова" имеет задолженности перед футболистами команды.
Фото: "Ростов"