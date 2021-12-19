Источник: "Зенит", ЦСКА и "Краснодар" интересуются защитником "Уфы" Журавлевым

Защитник "Уфы" может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов РПЛ.

Фото: ФК "Уфа"





Защитник Юрий Журавлев выступает за "Уфу" с лета 2021 года. В текущем сезоне воспитанник "



Источник: По информации источника, к футболисту проявляют интерес " Зенит ", ЦСКА и " Краснодар ".Защитник Юрий Журавлев выступает за "Уфу" с лета 2021 года. В текущем сезоне воспитанник " Кубани " провел за башкирский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи. Контракт Журавлева с "Уфой" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тыс евро. Журавлев также выступал за астраханский "Волгарь".Источник: Матч ТВ