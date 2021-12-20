Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55

Смолов может продолжить карьеру в MLS

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал, что форвард "Локомотива" Федор Смолов может продолжить карьеру в MLS.
Фото: ФК "Локомотив"
"Смолов интересен для клубов MLS. Наша задача - принести варианты. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет", - приводит слова Мильштейна "СЭ".

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов выступает за московский клуб с лета 2020 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел за "Локо" 22 матча во всех турнирах, на его счету 7 забитых мячей. В общей сложности за "железнодорожников" Смолов сыграл в 98 матчах, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

Смолов уже играл за рубежом - в Испании он защищал цвета "Сельты", а в Нидерландах выступал за "Фейеноорд".


Теги: Смолов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: "Спартак" подпишет форварда сборной Ямайки Шамара Николсона 2
Форвард "Интернасьонала" Альберто не хочет переходить в "Зенит". Переговоры зашли в тупик 1
Смородская: я бы не давала "Локомотиву" деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили 2
Смолов может продолжить карьеру в MLS 1
Источник: скаут "ПСЖ" Каттани покинул клуб, чтобы стать спортивным директором "Спартака" 2
"Наши пути разошлись". Дарья Валитова сообщила о расставании с Александром Кокориным 5
В Госдуме одобрили решение "Ференцвароша" назначить Черчесова главным тренером 6
Радимов: если честно, думал, что Черчесов окажется в РПЛ 1
Черчесов возглавил "Ференцварош". Всё, что нужно знать о новом месте работы российского специалиста 2
"Барселона" согласовала условия контракта с Кавани
Губерниев: Черчесов подтверждает мощь российской тренерской школы 10
Кечинов: Черчесов был бы хорошим вариантом для "Спартака"? Да, конечно 1
Клубы АПЛ решили не переносить матчи 20-го тура
Баженов: Черчесов - тренер, который дает результат. Не сомневался, что он найдет работу эксклюзив
Директор "Ференцвароша": сотрудничество с Черчесовым - большая гордость для нашего клуба 1
Источник: миллиардер Ломакин намерен купить "Торпедо" и объединить клуб с "Родиной" 7
Габулов: Черчесов однозначно добьется успеха в "Ференцвароше"
Черчесов прокомментировал назначение на пост главного тренера "Ференцвароша" 4
"Барселона" может усилиться полузащитником "Челси" Зиешем
Экс-тренер "Спартака" по физподготовке: "красно-белые" будут в финале Лиги Европы, поверьте моим словам! 11
Президент "Урала": дед Адамова говорит, что Арсен близок к "Локомотиву"? Может быть, дед и близок 2
Стало известно, кто будет работать в тренерском штабе Черчесова в "Ференцвароше"
Колосков: Черчесов - успешный тренер, у него высокий потенциал
Сборная России на венгерском языке пожелала Черчесову удачи в "Ференцвароше" 2
"Дженоа" может арендовать Миранчука у "Аталанты". В переходе игрока заинтересован Шевченко 6
Газизов: переговоры со "Спартаком" по Урунову пока не ведутся 1
Официально: Черчесов - новый главный тренер "Ференцвароша" 21
"Ростов" опроверг информацию о четырехмесячной задолженности по зарплате 1
11 футболистов дебютировали за сборную России в 2021 году
Нападающий "Краснодара" Кордоба пропустит 4 месяца после операции 4
Все новости
-