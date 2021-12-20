"Смолов интересен для клубов MLS. Наша задача - принести варианты. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет", - приводит слова Мильштейна "СЭ".
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов выступает за московский клуб с лета 2020 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел за "Локо" 22 матча во всех турнирах, на его счету 7 забитых мячей. В общей сложности за "железнодорожников" Смолов сыграл в 98 матчах, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.
Смолов уже играл за рубежом - в Испании он защищал цвета "Сельты", а в Нидерландах выступал за "Фейеноорд".
Смолов может продолжить карьеру в MLS
Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал, что форвард "Локомотива" Федор Смолов может продолжить карьеру в MLS.
Фото: ФК "Локомотив"