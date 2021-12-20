Связанная с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном структура выставила на продажу 100% в ООО "СЗ "Стадион Спартак", сообщают российские СМИ.
По данным Росреестра, эта фирма владеет правами аренды земельного участка площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, на котором находится стадион академии красно-белых, а также рядом зданий академии - в том числе тренировочной базой и непосредственно стадионом, рассчитанным на 3077 болельщиков. Как сообщает источник, стоимость прав на аренду земельного участка, который в дальнейшем может быть использован в жилищном строительстве, составляет 4,3 миллиарда рублей по оценке аудита 2019 года и около 6 миллиардов рублей по текущей рыночной стоимости.
Сообщается, что клубную академию "Спартака" планируется полностью перенести в район Тушино, где расположен домашний стадион главной команды красно-белых "Открытие Банк Арена".
Источник: "Ведомости"
СМИ: компания Федуна выставила на продажу территорию академии "Спартака"
По данным источника, рыночная стоимость участка площадью 19,5 га оставит около 6 миллиардов рублей.
Фото: ФК "Спартак"