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СМИ: "Спартак" запретил Витории комментировать свою отставку

Московский "Спартак" добавил "пункт о молчании" к соглашению о расторжении контракта с Руем Виторией.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, при расторжении контракта с португальцем "красно-белые" настояли на том, что Витория не сможет публично комментировать свой уход. Запрет длится несколько месяцев. Отмечается, что юристы тренера внесли "зеркальное требование" для "Спартака".

Напомним, ранее владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что адвокаты португальского специалиста запретили клубу комментировать отставку Витории.

На прошлой неделе "Спартак" сообщил о расторжении контракта с Руем Виторией по обоюдному согласию сторон. Португалец возглавил "красно-белых" перед началом сезона-2021/22. Под руководством Витории "Спартак" провел 26 матчей, в которых одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 11 поражений.

Источник: Чемпионат

Федун: адвокаты Витории потребовали, чтобы "Спартак" не комментировал уход Руя


Теги: Спартак Витория
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