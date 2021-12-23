Сольбаккен заявил, что Ботхеймом интересовались многие клубы в Европе, но сам футболист хотел перейти именно в "Краснодар".
"Многие европейские клубы интересовались Эриком, но чем подробнее мы изучили все предложения, тем яснее стало то, что Эрик хочет перейти в "Краснодар". Было очень приятно взаимодействовать с директором клуба Владимиром Хашигом и его помощниками, которые работали над этой сделкой. Настоящие джентльмены!" - сказал агент.
Напомним, что накануне "Краснодар" объявил о трансфере Ботхейма из норвежского клуба "Буде-Глимт". Контракт 21-летнего норвежского форварда с "быками" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
Агент Ботхейма: Эриком интересовались многие европейские клубы, но он хотел перейти в "Краснодар"
Агент Джим Сольбаккен, представляющий интересы форварда "Краснодара" Эрика Ботхейма, прокомментировал переход своего клиента в российский клуб.
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