Стукалов заявил, что планирует использовать в игре "Уфы" идеи Гвардиолы

Наставник "Уфы" Алексей Стукалов рассказал, что в отпуске следит за выступлениями европейских команд и разбирает их тактику.

Фото: РПЛ





"Гвардиола перегружает центр поля за счет смещения крайних защитников. Или они играют без номинальных центральных нападающих: перегружая фланги и быстро меняя направление, создают изоляцию для Стерлинга и Мареза, а те решают один в один. <...> Могу ли переложить подобный прием на "Уфу"? А почему нет? Конечно, все мы не сумеем сделать, но какие-то вещи обязательно возьмем на вооружение", - заявил Стукалов.



Отметим, что "



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Стукалов: не воспринимаю возможный уход Агаларова из "Уфы" как проблему По словам Стукалова, в частности, он наблюдает за игрой "Манчестер Сити". Тренер "Уфы" заявил, что постарается применить в своей команде некоторые тактические задумки наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы."Гвардиола перегружает центр поля за счет смещения крайних защитников. Или они играют без номинальных центральных нападающих: перегружая фланги и быстро меняя направление, создают изоляцию для Стерлинга и Мареза, а те решают один в один. <...> Могу ли переложить подобный прием на "Уфу"? А почему нет? Конечно, все мы не сумеем сделать, но какие-то вещи обязательно возьмем на вооружение", - заявил Стукалов.Отметим, что " Уфа " располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. В активе команды Стукалова 16 набранных очков.Источник: Матч ТВ