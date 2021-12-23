Стукалов заявил, что планирует использовать в игре "Уфы" идеи Гвардиолы

По словам Стукалова, в частности, он наблюдает за игрой "Манчестер Сити". Тренер "Уфы" заявил, что постарается применить в своей команде некоторые тактические задумки наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.
"Гвардиола перегружает центр поля за счет смещения крайних защитников. Или они играют без номинальных центральных нападающих: перегружая фланги и быстро меняя направление, создают изоляцию для Стерлинга и Мареза, а те решают один в один. <...> Могу ли переложить подобный прием на "Уфу"? А почему нет? Конечно, все мы не сумеем сделать, но какие-то вещи обязательно возьмем на вооружение", - заявил Стукалов.
Отметим, что "Уфа" располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. В активе команды Стукалова 16 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РПЛ