Стукалов оценил выступление "Уфы" в первой части сезона

Стукалов отметил, что "Уфа" проявила себя как конкурентоспособный коллектив. При этом возникают проблемы из-за нехватки игроков для ротации состава, добавил тренер.
"Команда конкурентоспособна, ни один соперник нас не размазал, но ей тяжело, потому что не всегда хватает кислорода из-за нехватки ротации. У меня нет претензий к ребятам по самоотдаче или мотивации. Да, есть индивидуальные ошибки, да, не всегда хватает мастерства, что абсолютно нормально", - заявил Стукалов.
Отметим, что по итогам 18 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РПЛ