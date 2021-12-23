Фанаты "Зенита" заявили, что откажутся от оформления FAN ID

Объединение фанатов " Зенита " Ландскрона выступило с заявлением против введения паспорта болельщика.

Фото: mass-media.spb.ru

"Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое "fan id" превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", - говорится в заявлении Ландскроны, опубликованном в их телеграм-канале.



Напомним, 17 декабря стало известно, что закон о введении FAN ID был принят в 3-м чтении. FAN ID - это электронный паспорт болельщика, в который будет заноситься история действий его обладателей на спортивных мероприятиях.



