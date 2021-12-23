По информации источника, клубы согласовывают детали трансфера.
Полузащитник Данил Пруцев летом 2020 года перешел из "Крыльев Советов" в "Сочи". За сочинцев он провел в прошлом сезоне 22 матча, результативными действиями не отметился. Пруцев оказался не нужен "Сочи", самарский клуб выкупил полузащитника обратно. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл за "Крылья" в 17 матчах РПЛ.
Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс евро.
Источник: Чемпионат
Полузащитник "Крыльев Советов" Пруцев может перейти в "Спартак"
Игрок самарских "Крыльев Советов" Данил Пруцев близок к переходу в "Спартак".
Фото: РПЛ