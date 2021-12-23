Полузащитник "Крыльев Советов" Пруцев может перейти в "Спартак"

Игрок самарских "Крыльев Советов" Данил Пруцев близок к переходу в "Спартак".
Фото: РПЛ
По информации источника, клубы согласовывают детали трансфера.

Полузащитник Данил Пруцев летом 2020 года перешел из "Крыльев Советов" в "Сочи". За сочинцев он провел в прошлом сезоне 22 матча, результативными действиями не отметился. Пруцев оказался не нужен "Сочи", самарский клуб выкупил полузащитника обратно. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл за "Крылья" в 17 матчах РПЛ.

Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс евро.

Источник: Чемпионат


Теги: Пруцев Крылья Советов Спартак Российские трансферы
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