Отметим, Шамиль Газизов, который работал в "Спартаке" с июля по декабрь прошлого года, сейчас судится с клубом относительно выплаты задолженности.
"Вчера в суде рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Он должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба "Спартак", то есть его акции. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Газизов добавил, что суд назначен на 28 января, там должно быть принято окончательное решение.
Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение. Таким образом были удовлетворены ходатайства "Спартака". Позже Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме.
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что владелец "красно-белых" Леонид Федун при найме на работу написал расписку, в которой предложил Газизову акции москвичей.
Фото: ФК "Уфа"