По информации источника, "Нижний Новгород" заинтересован в том, чтобы взять указанных игроков в аренду. Отмечается, что нижегородцы уже сделали "Зениту" соответствующее предложение.
Пока переход игроков под вопросом. Наставник "Зенита" Сергей Семак собирается взять Одоевского и Кравцова на первый зимний сбор. Решение по будущему футболистов примут по окончании сбора.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Нижний Новгород" намерен арендовать двух игроков "Зенита"
"Нижний Новгород" намерен усилиться двумя игроками "Зенита" - вратарем Даниилом Одоевским и полузащитником Кириллом Кравцовым.
Фото: "Зенит"