Ранее стало известно, что несколько европейских клубов присматриваются к защитнику ЦСКА и сборной России. Названия команд не уточняются.
"Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Можем в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский "Сантос", - сказал Еремин.
Защитник Игорь Дивеев защищает цвета ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне 22-летний футболист сыграл в 16 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. Всего за "армейцев" Дивеев провел 93 матча, на его счету 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт Игоря с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
Источник: "СЭ"
Источник: Дивеев заинтересовал несколько клубов из АПЛ и Серии А
Агент Дивеева отреагировал на информацию об интересе клубов Англии и Италии к футболисту
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту от клубов Италии и Англии.
Фото: ПФК ЦСКА