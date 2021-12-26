Аршавин отметил, что пока непонятно, уйдут ли указанные футболисты из "Зенита". По его словам, окончательное решение насчет будущего игроков еще не принято.
"Сможет ли "Зенит" безболезненно пережить уход Дзюбы, Азмуна и Ракицкого? Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята "Зенит" или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру", - заявил Аршавин.
Отметим, что "Зенит" является лидером РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. От занимающего второе место в таблице "Динамо" команду Сергея Семака отделяют два очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Аршавин высказался о возможном уходе Дзюбы, Азмуна и Ракицкого из "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого из петербургского клуба.
Фото: РИА Новости