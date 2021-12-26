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Аршавин высказался о возможном уходе Дзюбы, Азмуна и Ракицкого из "Зенита"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого из петербургского клуба.
Фото: РИА Новости
Аршавин отметил, что пока непонятно, уйдут ли указанные футболисты из "Зенита". По его словам, окончательное решение насчет будущего игроков еще не принято.

"Сможет ли "Зенит" безболезненно пережить уход Дзюбы, Азмуна и Ракицкого? Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята "Зенит" или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру", - заявил Аршавин.

Отметим, что "Зенит" является лидером РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. От занимающего второе место в таблице "Динамо" команду Сергея Семака отделяют два очка.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Аршавин Дзюба Зенит Ракицкий Азмун
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