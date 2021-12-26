Гончаренко: в РПЛ выровнялся уровень команд. Все научились обороняться

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался о том, как изменилась российская Премьер-Лига за последние годы.

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"Как изменился чемпионат России? Выровнялся уровень команд. Я помню, когда начинал работать в "



Отметим, что "



Источник: Гончаренко заявил, что в чемпионате России выровнялся уровень команд. Также он отметил, что все команды научились организованно играть в защите."Как изменился чемпионат России? Выровнялся уровень команд. Я помню, когда начинал работать в " Кубани ", мы играли с " Зенитом ". И там были в команде Халк и Данни. Я помню, что понимал, насколько сильные игроки у соперника. Выровнялся уровень. Все научились обороняться", - сказал Гончаренко.Отметим, что " Краснодар " располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "быков" 29 набранных очков по итогам 18 туров чемпионата.Источник: РБ Спорт