Гончаренко заявил, что в чемпионате России выровнялся уровень команд. Также он отметил, что все команды научились организованно играть в защите.
"Как изменился чемпионат России? Выровнялся уровень команд. Я помню, когда начинал работать в "Кубани", мы играли с "Зенитом". И там были в команде Халк и Данни. Я помню, что понимал, насколько сильные игроки у соперника. Выровнялся уровень. Все научились обороняться", - сказал Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар" располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "быков" 29 набранных очков по итогам 18 туров чемпионата.
Источник: РБ Спорт
Гончаренко: в РПЛ выровнялся уровень команд. Все научились обороняться
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался о том, как изменилась российская Премьер-Лига за последние годы.
Фото: Sport24