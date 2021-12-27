По данным источника, Дзюба будет получать в казанском клубе 1 миллион евро в год без учета бонусов.
Ранее СМИ сообщали, что руководство "Рубина" не хочет платить за Дзюбу больше 2,5-3 миллионов евро. В переговорах казанцы постараются максимально снизить цену.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей. Контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Metaratings
"Слуцкий даст ему уверенность, которую он теряет в "Зените". Калиниченко - о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"
Источник: Дзюба будет получать в "Рубине" 1 миллион евро в год, если перейдет из "Зенита"
Стали известны финансовые детали возможного перехода нападающего Артема Дзюбы из "Зенита" в "Рубин".
Фото: Getty images