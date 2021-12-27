Федотов отметил, что выигрыш у "Спартака" получился более знаковым для "Сочи" из-за турнирного положения команды. Также тренер объяснил, почему для него победа над "красно-белыми" ценнее выигрыша у "Зенита".
"Выигрыш у него более знаковый. Окончание года, на кону стояло попадание в тройку лидеров перед паузой. Плюс так сложилось, что "Зенит" в матче с нами остался в меньшинстве - был удален Азмун. А в матче со "Спартаком" уже мы оказались в похожей ситуации. В итоге забили два гола вдесятером - это говорит о характере команды. Поэтому лично для меня эта победа ценнее", - сказал Федотов.
Напомним, что "Сочи" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 3:0. До этого "Сочи" победил "Зенит" со счетом 2:1, встреча прошла в рамках 10-го тура РПЛ.
"Сочи", набрав 31 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Sport24
Наставник "Сочи" Федотов: лично для меня победа над "Спартаком" ценнее выигрыша у "Зенита"
Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался о победах его команды над "Зенитом" и "Спартаком", одержанных в первой части нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: РИА Новости