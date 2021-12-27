Как сообщает источник, в новом ромбе изменены очертания буквы "С". Также претерпели изменения очертания мяча на эмблеме.
Отмечается, что обновленная эмблема уже применяется в клубной продукции, а также в оформлении офиса "красно-белых".
Напомним, что в 2022 году "Спартак" будет отмечать 100-летие клуба. "Красно-белые" использует нынешнюю версию эмблемы с 2013 года.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Москвичи набрали 23 очка в 18 турах чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Стало известно, как будет выглядеть обновленная эмблема "Спартака"
Со следующего года "Спартак" будет использовать обновленную версию эмблемы клуба.
Фото: "СЭ"