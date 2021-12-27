Федотов ответил на вопрос, способен ли "Сочи" побороться за чемпионство

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о возможной борьбе команды за чемпионство в нынешнем сезоне.

Фото: РИА Новости





Отметим, что "Сочи" располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От второго места команду Федотова отделяют пять очков, от первой строчки - семь.



Напомним, что в своем последнем матче перед началом зимнего перерыва в РПЛ "Сочи" победил "



Источник: "Может ли "Сочи" побороться за выход в ЛЧ и чемпионство? Любая команда не должна останавливаться в своем развитии. Нам надо каждый день думать об усилении нашего состава и позиций. Чтобы становиться сильнее, нужно обрасти качественными футболистами, чтобы потеря игроков стартового состава не выбивала из колеи. В этом плане нам нужно стать стабильнее", - заявил Федотов.Отметим, что "Сочи" располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От второго места команду Федотова отделяют пять очков, от первой строчки - семь.Напомним, что в своем последнем матче перед началом зимнего перерыва в РПЛ "Сочи" победил " Спартак ". Встреча прошла в рамках 18-го тура и завершилась победой сочинцев со счетом 3:0.Источник: Sport24