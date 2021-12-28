Широков назвал лучшими тренерами наставника "Сочи" Владимира Федотова и Сергея Семака, работающего с "Зенитом". Игроком года в лиге, по его мнению, стал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
"Федотов и Семак были лучшими тренерами в этом году. Выделялись больше остальных. Азмун - лучший игрок, если смотреть по всему 2021 году. Стабильно забивал, был лидером команды", - заявил Широков.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. "Сочи" находится на третьем месте в таблице (31 очко).
Источник: Чемпионат
Широков назвал лучших тренеров и лучшего игрока года в РПЛ
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков назвал лучших тренеров и лучшего футболиста 2021 года в РПЛ.
Фото: Sportbox