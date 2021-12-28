По данным источника, накануне Сергеев прибыл в Санкт-Петербург. Сегодня, 28 декабря, он проходит медицинский осмотр для "Зенита".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо "Зенита", на Сергеева претендует "Локомотив".
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сергеев провел за "Крылья Советов" 18 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Metaratings
СМИ: Сергеев проходит медосмотр для "Зенита"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев проходит медосмотр, в ближайшее время он может перейти в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"