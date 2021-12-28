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СМИ: Сергеев проходит медосмотр для "Зенита"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев проходит медосмотр, в ближайшее время он может перейти в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, накануне Сергеев прибыл в Санкт-Петербург. Сегодня, 28 декабря, он проходит медицинский осмотр для "Зенита".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо "Зенита", на Сергеева претендует "Локомотив".

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сергеев провел за "Крылья Советов" 18 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Metaratings


Теги: Сергеев Крылья Советов Зенит Российские трансферы
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