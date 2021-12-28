Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
Перенесён
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
3 - 0
НорвичЗавершен
Уотфорд
1 - 4
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 1
ТоттенхэмЗавершен
Лестер Сити
23:00
ЛиверпульНе начат
П1 9.4X 7П2 1.27

Смородская: думаю, "Зенит" берет Сергеева на замену Дзюбе

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможном переходе форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в "Зенит".
Фото: ТАСС
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Сергеев пребывает в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что игрок проходит медицинское обследование для "Зенита".

Смородская заявила, что Сергееву нужно повысить уровень своих выступлений, чтобы получать игровое время в "Зените". Также она предположила, что петербуржцы готовятся расстаться с Артемом Дзюбой, и с этим связано их желание оформить трансфер Сергеева.

"Сергееву надо еще немножко подрасти, чтобы вписаться в "Зенит". Но очевидно, что "Зенит" готовится к трансферам. Думаю, Ивана берут на замену Дзюбе. Что касается Артема, это хороший игрок, в "Рубине" работает прекрасный тренер Слуцкий, так что, думаю, у них все сложится", - сказала Смородская.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что "Рубин" заинтересован в трансфере Дзюбы.

Источник: РБ Спорт


Теги: Смородская Сергеев Крылья Советов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Григорян: Дзюба каждый год всем доказывает, что он лучший. Нельзя говорить о закате его карьеры
Канчельскис: для Дзюбы это последний сезон в "Зените". "Рубин" - хороший вариант для перехода
Петржела: Сергеев может стать новым Дзюбой для "Зенита"
Захарян: удивил ли чем-то "Зенит"? Особо ничем
Источник: переход Сергеева в "Зенит" является личной инициативой Семака 1
Петржела: ставлю "Зениту" двойку за выступление в Лиге чемпионов
Захарян рассказал о самых ценных советах от Карпина
Захарян: хочу стать чемпионом с "Динамо" до отъезда в Европу 3
Боярский: не согласен с тем, что Сергеев приходит в "Зенит" на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит 5
Смородская: думаю, "Зенит" берет Сергеева на замену Дзюбе 1
Семин назвал главное футбольное событие 2021 года
Источник: "Спартак" намерен расстаться с Хендриксом 8
Стало известно, почему сорвался трансфер Азмуна в "Лион" 4
Захарян прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" 4
Симонян: "Зенит" пора перешагнуть другому клубу. "Динамо" к этому ближе всего 6
"Барселона" объявила о трансфере Феррана Торреса 2
Смородская: чем скорее команда Рангника, Цорна и Гисдоля покинет "Локомотив", тем быстрее клуб оздоровится 2
Радимов: Сергеев - полезный игрок, но сейчас в "Зените" есть Азмун и Дзюба
Газизов высказался о будущем Агаларова в "Уфе"
Семин - о возможном трансфере Дзюбы в "Рубин": такой игрок не может не пригодиться, он приносит результат
Невилл рассказал, что его раздражает поведение Роналду после матчей "МЮ"
Источник: "Арсенал" выкупит Степанова, который играет в клубе на правах аренды из "Рубина"
Габулов официально стал генеральным директором "Химок" 1
СМИ: "Болонья" заинтересована в подписании Тиля из "Спартака" 11
Генич рассказал, что попал в черный список Дзюбы в инстаграме. В мае они заключили спор о количестве голов Сергеева 2
Агент Сергеева: договоренность по переходу в "Зенит" уже близко — думаю сегодня-завтра 5
Источник: "Зенит" заплатит за Сергеева 2,15 млн евро 24
"Когда говорят, что ты уже не тот". Дзюба выложил статистику результативных действий в РПЛ за 2021 год 11
Матыцин: не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков из-за Fan ID 5
Зеленов: "Спартак" не планирует продавать Понсе 4
Все новости
-