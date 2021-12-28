Напомним, ранее СМИ сообщили, что Сергеев пребывает в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что игрок проходит медицинское обследование для "Зенита".
Смородская заявила, что Сергееву нужно повысить уровень своих выступлений, чтобы получать игровое время в "Зените". Также она предположила, что петербуржцы готовятся расстаться с Артемом Дзюбой, и с этим связано их желание оформить трансфер Сергеева.
"Сергееву надо еще немножко подрасти, чтобы вписаться в "Зенит". Но очевидно, что "Зенит" готовится к трансферам. Думаю, Ивана берут на замену Дзюбе. Что касается Артема, это хороший игрок, в "Рубине" работает прекрасный тренер Слуцкий, так что, думаю, у них все сложится", - сказала Смородская.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что "Рубин" заинтересован в трансфере Дзюбы.
Источник: РБ Спорт
Смородская: думаю, "Зенит" берет Сергеева на замену Дзюбе
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможном переходе форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в "Зенит".
Фото: ТАСС