Напомним, сегодня казанский клуб объявил о подписании с Ломовицким контракта на 4,5 года.
"Рубин" был инициатором приглашения Саши, полтора года они его хотели, и он согласился. Да, другие варианты были, но мы их не искали. "Рубин" вышел с предложением, Саша пообщался с главным тренером команды. "Рубин" - амбициозный клуб, хочет попасть в еврокубки. Это тоже было интересно", - сказал агент.
Также Мижигурскис сообщил, что 10 января Ломовицкий пройдет медосмотр и отправится с казанцами на сбор в Турцию.
В текущем сезоне полузащитник Александр Ломовицкий провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. В общей сложности за "красно-белых" 23-летний футболист сыграл в 45 матчах, отдав 2 результативные передачи.
"Рубин" после 18-ти туров РПЛ занимает 10-е место, имея в активе 22 очка.
Источник: Матч ТВ
Официально: "Спартак" продал Ломовицкого в "Рубин"
Агент рассказал, почему Ломовицкий решил перейти из "Спартака" в "Рубин"
Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, рассказал о трансфере игрока из "Спартака" в "Рубин",
Фото: ФК "Спартак"