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Спортивный директор "Севильи" Мончи прилетал в Санкт-Петербург на переговоры с Азмуном

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Европе.
Фото: Getty images
По данным источника, по-прежнему в своем составе видеть иранца хочет "Севилья", спортивный директор клуба Рамон Мончи прилетал в Санкт-Петербург, уговаривал Азмуна переехать в Испанию. В приглашении Сердара также заинтересован "Ньюкасл". Есть предложение от "Лиона", но это не тот вариант, который интересен всем.

Отмечается, что сам Азмун не хочет переезжать в Испанию, иранский форвард предпочитает варианты с Англией и Германией. Камнем преткновения также является и личный контракт футболиста, который смогут потянуть не все клубы.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности за петербургский Азмун сыграл 104 матча, забил 62 мяча и стал автором 23 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. Контракт иранца с "Зенитом" истекает летом.

Источник: Матч ТВ

Стало известно, почему сорвался трансфер Азмуна в "Лион"


Теги: Зенит Азмун Севилья Ньюкасл Лион Российские трансферы
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