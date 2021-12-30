По словам Смородской, сложно выделить одного футболиста, который превосходил бы остальных. В РПЛ есть только игроки, периодически показывающие хороший футбол, отметила бывший президент "Локомотива".
"Назвать лучшего футболиста в России за этот год я не могу, их у нас нет. Есть только те, которые показывают время от времени хороший футбол. В мире, наверное, Левандовски - лучший игрок. У меня много вопросов и к легионерам, и к отечественным футболистам", - сказала Смородская.
Источник: РБ Спорт
Смородская: назвать лучшего футболиста в России за год я не могу, их у нас нет
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская затруднилась назвать лучшего игрока России в 2021 году.
Фото: "Чемпионат"