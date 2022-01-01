Контракт 35-летнего вратаря истекает в конце сезона, но клуб по-прежнему не подписал новое соглашение с футболистом.
В нынешнем сезоне Акинфеев в 18 матчах Российской Премьер-лиги пропустил 16 голов и девять раз сыграл "на ноль". В общей сложности, Акинфеев провёл за первую команду ЦСКА свыше 690 матчей.
ЦСКА в нынешнем сезоне идёт на четвертой строчке РПЛ, набрав в 18 матчах 30 очков.
Источник: "СЭ".
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Источник: ЦСКА по-прежнему не предложил новый контракт Акинфееву
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев до сих пор не подписал новый контракт с командой.
Фото: СЭ