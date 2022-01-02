По словам Петрушина, приобретение Смолова будет хорошим решением для "Динамо". При этом место в основном составе Федору не гарантировано, заявил бывший игрок "бело-голубых".
"С одной стороны, это форвард хорошего уровня. Плюс конкуренция никому никогда не мешала. Считаю, этот трансфер был бы хорошим ходом со стороны "Динамо". <...> Никто на сто процентов не гарантирует Федору место в составе. Все решит его игра", - сказал Петрушин.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что Смолов в зимнее трансферное окно, вероятно, перейдет из "Локомотива" в "Динамо".
Источник: Советский спорт
Петрушин: никто не гарантирует Смолову место в основном составе "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Алексей Петрушин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в стан "бело-голубых".
Фото: "Локомотив"