Напомним, ранее Газизов подал новый судебный иск к "Спартаку". Также он предоставил суду расписку, в которой владелец "Спартака" Леонид Федун обещал передать ему часть акций клуба.
В своем комментарии Газизов рассказал, как Федун согласился на передачу акций. По словам бывшего гендиректора "красно-белых", он изначально был готов работать в "Спартаке" как партнер.
"Как получилось, что Федун согласился передать мне акции? А я бы не пошел иначе. За несколько лет там столько генеральных директоров менялось. Меня звали на определенные условия, я с ними не соглашался. Тогда условия поменяли. Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнера, а не просто по найму. В этом вся история", - сказал Газизов.
Напомним, что Газизов был назначен гендиректором "Спартака" летом 2020 года. В декабре он покинул клуб. Сейчас Газизов работает генеральным директором "Уфы".
Источник: БИЗНЕС Online
Газизов: как Федун согласился передать мне акции "Спартака"? Я сказал, что хочу работать в клубе как партнер
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, на каких условиях согласился работать в московском клубе.
Фото: "Спартак"