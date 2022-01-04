По информации источника, Николич может занять пост главного тренера "Краснодара". Указывается, что сербский специалист является основным кандидатом на должность наставника "быков".
Напомним, в среду, 5 января, "Краснодар" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Также из клуба ушли Александр Ермакович и Василий Березуцкий, работавшие помощниками главного тренера. Гончаренко работал с "быками" с апреля минувшего года.
Отметим, что по итогам 18 туров "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Краснодар" объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера
СМИ: Николич является основным кандидатом на пост главного тренера "Краснодара"
Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: "Локомотив"