Генич заявил, что решение руководства "Краснодара" уволить Гончаренко не было импульсивным. По словам комментатора, в клубе продумали такой ход.
"Галицкого нельзя назвать человеком импульсивным с точки зрения принятия решений. Было много критики в адрес Мурада Мусаева, но Сергей Николаевич продолжал доверять тренеру и не совершал импульсивных поступков. В "Краснодаре" не любят менять тренеров, если посмотреть на историю клуба. Это решение не импульсивное, а продуманное", - сказал Генич.
Напомним, ранее "Краснодар" объявил об отставке Гончаренко, возглавлявшего команду с апреля минувшего года. Также клуб покинули Александр Ермакович и Василий Березуцкий, работавшие ассистентами Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
"Краснодар" объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера
Генич - об увольнении Гончаренко: Галицкого нельзя назвать человеком импульсивным. Это продуманное решение
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара".
Фото: РИА Новости