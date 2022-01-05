Напомним, ранее "Краснодар" объявил об увольнении Виктора Гончаренко, занимавшего пост главного тренера команды с апреля прошлого года. Также из клуба ушли специалисты, работавшие помощниками Гончаренко, - Александр Ермакович и Василий Березуцкий.
По данным источника, главным тренером "Краснодара" может стать 48-летний Шота Арвеладзе, предыдущим местом работы которого был "Пахтакор". Он является одним из претендентов на вакантную должность.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом на пост наставника "Краснодара" является Марко Николич, известный по работе с "Локомотивом".
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Арвеладзе может возглавить "Краснодар"
Грузинский специалист Шота Арвеладзе является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: Facebook